"القبض على المتهمين بسرقة مدرستين وقطعة من محول كهرباء في أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية؛ ونجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن أسوان في تحقيق نتائج هامة.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية المستمرة عن ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بعد قيامهما بسرقة 10 أجهزة حاسب آلي، و20 مروحة سقف، وطفاية حريق، و9 صنابير مياه من مدرستين في دائرة مركز شرطة إدفو.

وقد اعترف المتهمان ببيع المسروقات لتاجرين خردة تم ضبطهما أيضًا، واستعادت الشرطة المسروقات إلى الجهات المعنية.

كما تم ضبط عاطلين أحدهما لديه معلومات جنائية، بعد سرقتهما قطعة من محول كهرباء خارج الخدمة بدائرة مركز شرطة إدفو. أرشدا عن القطعة المسروقة التي عُثر عليها في مسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعتين.