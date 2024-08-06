شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوم مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رَقَم 181، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2023، وهى الجوائز التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنويًا، حيث تم إنشاء جوائز الرواد فى 2012، وتم الإعلان عنها فى مجلس الأكاديمية فى دورته 154 بتاريخ 23/6/2012، بقرار رَقَم 2317، كما أنشئت جوائز المرأة فى 2017، وتم الإعلان عنها فى مجلس الأكاديمية فى دورته 167 بقرار رَقَم 2433، وجاء تخصيص جوائز للمرأة تقديرًا لدورها فى التعليم العالى والبحث العلمى، وقد أعلن مجلس الأكاديمية أنه بلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام 10 جوائز منحت لإحدى عشر فائز وفائزة بإجمالى 640 ألف جنيهًا مصريًا، وتفصيلًا فقد منحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين فى مجالات العلوم الأساسية، الزراعية، الطبية والهندسية وهم الدكتور محمد محمود هاشم، أستاذ باحث متفرغ، بالمركز القومى للبحوث، والدكتور محمد السيد نجم، رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن، مركز البحوث الزراعية، والدكتورة نادية حسن بدراوى، أستاذ متفرغ بكلية الطب، بجامعة القاهرة، الدكتور هانى هلال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة، بجامعة القاهرة، وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى شهادة تقدير مقدمة من الأكاديمية.

كما اعتمد المجلس أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات، منهم 3 جوائز تقديرية منحت لـ الدكتورة آمال مختار متولى، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحو، والدكتورة نور شفيق، أستاذ باحث بمعهد بحوث البترول المصرى، والدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه فى مجالات الصحة والعلوم الصيدلية، المياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، وهناك أيضًا 3 جوائز تشجيعية وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه منحت لـ الدكتورة داليا أنور، أستاذ بكلية الطب البيطرى، بجامعة القاهرة، والدكتورة هبه عبد الباقى، أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة القاهر، وذلك فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، الصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية التى منحت مناصفة لكل من الدكتورة نهال فايز عريضى، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، والدكتورة سلوى موافى، أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث.

وتم إعلان الأسماء كاملة على الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg