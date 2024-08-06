شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يسلم عقودا لذوى همم وشهادات لخريجى التدريب المهنى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سَلّمَ محمد جبران وزير العمل ،اليوم، الثلاثاء، في إطار جولته بمحافظة الغربية، عقود عمل لذوي همم، وشهادات إنهاء دورة الحاسب الآلى لذوي همم من المكفوفين، وكذلك ماكينات خياطة وتطريز، وجوائز لمتفوقات، من خريجي دفعة دورات تدريب مهنى، من المراكز التابعة لمديرية العمل بمحافظة.. كمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة.

وفي بداية الجولة كان قد استقبل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية،صباح اليوم ،بديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، محمد جبران وزير العمل،ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، ود. مصطفى زمزم عضو مجلس امناء التحالف الوطنى.

وشهدت الجولة، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية بقرية حنون بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية،الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومنها مركز " استدامة للحرف التراثية واليدوية"،التابع لمبادرة حياة كريمة، لدمج المرأة في سوق العمل ،وتمكينهن اقتصاديا.. وكذلك افتتاح مدرسة حنون الثانوية للبنات ،بعد قيام رفع كفاءتها..وأيضا تفقد القافلة الطبية المتكاملة التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية..

كما شهدت الزيارة تفقد نموذج المحاكاة لبرنامج الإقراض والإدخار الرقمي « تحويشة» الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف بالشراكة مع بنك مصر...وفي ختام الجولة يزور الوفد الوزاري ، مصنع لإنتاج العطور وعجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة السخاوية "الشهيرة باسم شبرا بلولة"، التي تقع على بُعد حوالي 97 كم شمال العاصمة القاهرة، وتنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين.وتتميز بالتربة الخصبة لهذا النوع من الزهور .. حيث تنتج هذه النوعية من الأزهار رائحة كلاسيكية تدخل في صناعة العديد من العطور، وهو ما يجعل الياسمين "حجر أساس في صناعة العطور"،حول العالم .



وزير العمل خلال جولته بالغربية



وزير العمل باحد مراكز التدريب المهنى



الوزير يطلع على بطاقات عمالة غير منتظمة