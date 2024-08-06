أسد و10 كلاب و25 قطة.. رجل أعمال يحول فيلا إلى حديقة حيوان بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أسد عمره 11 شهرا و10 كلاب و25 قطة، عثر عليها رجال المباحث داخل بالمعادي جنوب القاهرة.

البداية في أثناء مرور ضبط لرصد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ له أسدا داخل فيلا.

بالفحص تبين أن مالك فيلا رجل أعمال يمتلك قرية سياحية عمره 55 سنة، يحرص على تربية الحيوانات.

وبمراجعة أوراق الأسد تبين أن عمره 11 شهرا، وله شهادة ميلاد باسمه وتاريخ ميلاده فضلا عن سلامة التطعيمات.

كما عثر داخل الفيلا على 10 كلاب من فضائل مختلفة، و25 قطة، وتم تسليم الأسد إلى إدارة الحياة البرية لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.