شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُطلع رئيس مجلس الوزراء علي الاستعدادات النهائية للمؤتمر الكشفي العالمي والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإطلاع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، من خلال تقريراً مفصلاً على آخر المستجدات والترتيبات الجارية لانطلاق المؤتمر الكشفي العالمي للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، بمشاركة 174 دولة، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 17 الى 23 أغسطس القادم بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الدولية، وترقب العالم العربي والدولي استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي، والذي يعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المؤتمر يُعد فرصة ذهبية لمصر لعرض إمكاناتها وقدراتها التنظيمية، وتعزيز صورتها كدولة شابة وحيوية، كما أنه سيساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الكشافة من مختلف الثقافات، وتعزيز روح التعاون والتسامح، فضلاً عن المساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية، ويدعم جهودنا في بناء شباب واعٍ وفعال.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي تسير بخطى ثابتة، وقد تم الانتهاء من معظم الأعمال التحضيرية، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا الحدث العالمي، بما في ذلك قاعات المؤتمرات، وأماكن الإقامة، والمرافق الرياضية، والتي تضمن راحة وسلامة جميع المشاركين.

أضاف وزير الشباب أنه تم وضع برنامج علمي وثقافي متكامل يغطي مختلف جوانب الحركة الكشفية، ويشمل ورش عمل وندوات، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وثقافية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، مما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الكشافة، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب."

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذا الحدث، والعمل كفريق واحد من أجل تقديم صورة مشرفة عن مصر، وتوفير أفضل الخدمات للضيوف، مؤكداً على أن مصر على أهبة الاستعداد لاستقبال آلاف الكشافة من مختلف دول العالم.

وقدم وزير الشباب الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على الدعم الكبير الذي يقدمه للحركة الكشفية، والذي كان له الأثر الكبير في نجاح الاستعدادات لهذا الحدث.

وتضمن التقرير الذي تم عرضه علي شرحاً وافياً حول كافة جوانب الاستعدادات، بما في ذلك المنشآت والمرافق والتأكد من جاهزية القاعات وأماكن الإقامة وموقف التأشيرات للمشاركين، وحفل الافتتاح وكذلك توفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى البرنامج الزمني التفصيلي للمؤتمر، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية بجانب التنسيق الكامل مع الوزارت المختلفة والجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات التي تخص المؤتمر والمشاركين.

ويعد المؤتمر الكشفى العالمى هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، ويتم من خلاله وضع السياسات التى تنظم العمل الكشفى العالمى ووضع وتعديل اللوائح المنظمة له، وكذا انتخاب مجلس الإدارة واللجان المساعدة والدولة التى تستضيف المؤتمر فى دورته المقبلة.