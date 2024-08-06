شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والعمل ومحافظ الغربية يتفقدون نموذج محاكاة لبرنامج "تحويشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى على تفقد نموذج محاكاة برنامج الإقراض والإدخار الرقمي « تحويشة» الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف وبالشراكة مع بنك مصر.



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى



وزيرة التضامن والعمل تتفقد نموذج محاكاة تحويشة للمجلس القومي للمرأة بالغربية

ويهدف برنامج « تحويشة» إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

كما يعمل برنامج « تحويشة» على تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلًا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني.