شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتفل بالبطل الأولمبي محمد السيد على الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية، البطل المصرى محمد السيد بالورود، وتسهيل كافة إجراءات الوصول احتفالا بفوزه بالميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات سلاح سيف المبارزة.

هذا وقد قام فريق عمل مصر للطيران باستقبال اللاعب وتقديم التهنئة، عقب وصوله مطار القاهرة الدولي مساء أمس الثلاثاء قادماً من باريس على متن رحلة مصر للطيران رقم MS800.

وحقق محمد السيد البرونزية، بعدما نجح في الفوز على منافسه المجري تيبور أندراسفي، في سلاح سيف المبارزة، بنتيجة 8 - 7، لتكون الميدالية الأولي لمصر حتى الآن بأولمبياد باريس 2024، قبل أن يخسر البطل المصري من نظيره الفرنسي في نصف نهائي سلاح المبارزة، بنتيجة 15-9.

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، احتفلت بصاحب البرونزية، محمد السيد، في حديقة الأبطال، بحدائق تروكاديرو، في تقليد جديد من دورة الألعاب الأولمبية، المقامة في باريس، بحضور 10 آلاف متفرج في أجواء استثنائية.



الاحتفال بالبطل محمد السيد



الاحتفال على الطائرة



مصر للطيران تحتفل بالبطل الأولمبي محمد السيد



البطل محمد السيد

خلال الاحتفال