شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع مع محافظ الوادى الجديد ملفات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث ملفات التعاون المشترك وتعظيم الإنتاجية الزراعية وفرص الاستثمار الزراعي بالمحافظة، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية في الوادي الجديد.

واستعرضا جهود التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية بالوادى الجديد، وسبل دعم المبادرة الرئاسية لزراعة النخيل، كما عرض نتائج التعاون والتنسيق مع المجلس الدولي للتمور خلال زيارة رئيس المجلس للمحافظة لتعزيز الفرص التسويقية والتصديرية لمنتجات التمور.

وناقشا أيضا إجراءات مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي وخطة المحافظة للتوسع في إنتاج الشرانق ومحطات إنتاج البيض والتوسع في زراعة التوت.