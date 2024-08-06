وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان إجراءات مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث ملفات التعاون المشترك وتعظيم الإنتاجية الزراعية وفرص الاستثمار الزراعي بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية في الوادي الجديد.

واستعرض "فاروق" و"الزملوط"، جهود التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية بالوادي الجديد وسبل دعم المبادرة الرئاسية لزراعة النخيل.

كما تم عرض نتائج التعاون والتنسيق مع المجلس الدولي للتمور خلال زيارة رئيس المجلس للمحافظة لتعزيز الفرص التسويقية والتصديرية لمنتجات التمور.

وناقش الوزير والمحافظ، إجراءات مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي وخطة المحافظة للتوسع في إنتاج الشرانق ومحطات إنتاج البيض والتوسع في زراعة التوت.