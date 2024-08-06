الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة رأسمال "القابضة للكهرباء" إلى 99.9 مليار جنيه -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر المنعقدة بتاريخ 1-7-2024، بشأن زيادة رأسمال الشركة إلى 99.9 مليار جنيه.

وجاء في الوقائع المصرية أنه في ضوء المذكرة المعروضة وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بجلسته الرابعة لسنة 2024، والتي عقدت بتاريخ 11-3-2024، والمناقشات التي دارت بالجلسة؛ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر على الآتي:

1- زيادة استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر في الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمبلغ 564837000 جنيه "فقط خمسمئة وأربعة وستون مليونًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير".

2- زيادة رأس الشركة القابضة لكهرباء مصر المصدر بمبلغ 564837000 "فقط خمسمئة وأربعة وستون مليونًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير"، قيمة نصيب الشركة المصرية لنقل الكهرباء من أعباء قرض الـ900 مليون دولار.

3- تعديل المادتَين "8" و"9" من النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر على النحو التالي:

المادة "8" قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 120 مليار جنيه "فقط مئة وعشرون مليار جنيه مصري لا غير".

حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 99368300000 جنيه "فقط تسعة وتسعون ملياراً وثلاثمئة وثمانية وستون مليونًا وثلاثمئة ألف جنيه مصري لا غير".

المادة "8" بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 120 مليار جنيه "فقط مئة وعشرون مليار جنيه مصري لا غير".

حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 99933137000 جنيه "فقط تسعة وتسعون ملياراً وتسعمئة وثلاثة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير".

المادة "9" قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من 99368300 سهم "تسعة وتسعون مليوناً وثلاثمئة وثمانية وستون ألف وثلاثمئة وستون ألفاً وثلاثمئة سهم" قيمة كل سهم 1000 جنيه "فقط ألف جنيه مصري لا غير" وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة.

المادة "9" بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من 99933137 سهم "تسعة وتسعون مليوناً وتسعمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون سهمًا"؛ قيمة كل سهم 1000 جنيه "فقط ألف جنيه مصري لا غير"، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة.