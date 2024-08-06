شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: "100 يوم صحة" قدمت 7 ملايين و140 ألف خدمة مجانية فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 7 ملايين و140 ألفا و838 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 5 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس الاثنين مليون و795 ألفا و210 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 761 ألفا و871 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 398 ألف و452 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 131 ألفا و978 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 59 ألفا و305 خدمات، بالإضافة لتقديم 90 ألفا و649 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 48 ألفا و441 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 24 ألف و968 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 187 ألفا و798 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و412 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 5 آلاف و618 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1636 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 2310 خدمات.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ76 ألفا و772 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».