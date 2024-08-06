شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: اغتيال القادة الكبار لن يمس بمسيرة الحزب فى مواجهة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن اغتيال القادة الكبار لن يمس بمسيرة الحزب فى مواجهة الاحتلال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.



وأشار إلى أن القيادى "فؤاد شكر" الذى تم اغتـياله بالضاحية الجنوبية من العناصر الأساسية لحزب الله وكان مشاركا فى أهم العمليات.