شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: اغتيال القادة الكبار لن يمس بمسيرة الحزب فى مواجهة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:52 م
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن اغتيال القادة الكبار لن يمس بمسيرة الحزب فى مواجهة الاحتلال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وأشار إلى أن القيادى "فؤاد شكر" الذى تم اغتـياله بالضاحية الجنوبية من العناصر الأساسية لحزب الله وكان مشاركا فى أهم العمليات.
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