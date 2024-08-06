إطلاق شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية

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القاهرة - سامية سيد - في إطار التوسعات الاستراتيجية لشركة تعليم، والتي تشمل إطلاق جامعة باديا في غرب القاهرة، تسعى جامعة باديا إلى تقديم مستوى تعليمي رفيع يتسم بطابع عالمي من خلال إطلاق شراكة استراتيجية مع جامعة تكساس للعلوم الطبية.

تشمل الاتفاقية برامج تبادل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتبادل الموارد الأكاديمية، وخلق فرص للتطوير المهني المشترك. وقد شهدت جامعة باديا بالفعل أول برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس، والذي استمر لمدة أسبوعين في مقر الجامعة، بإشراف متخصصين من جامعة تكساس.

وقد اختتمت الفترة التدريبية بحفل توزيع شهادات حضره المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس أمناء جامعة باديا، والأستاذ الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة باديا الى جانب عدد من القائمين على الاتفاقية من جامعة تكساس.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا التعاون، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد بداية لمرحلة جديدة من التبادل الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، وهو ما يسهم في تطوير جودة التعليم والبحث العلمي.



وأكدت جامعة باديا أنها ستواصل العمل على تعزيز شراكاتها الدولية، وتقديم برامج تعليمية متميزة تهدف إلى تجهيز الطلاب بمهارات ومعارف تواكب احتياجات السوق العالمية.



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (1)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (2)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (3)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (4)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (5)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (6)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (7)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (8)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (9)



شراكة بين جامعتى باديا وتكساس للعلوم الطبية (10)