شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. 86.9% نسبة النجاح بمدارس الثانوى العام عربى و88.6% بالرسمى لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تقدم العزاء لأسرة طالب توفى بسبب نتيجة الثانوية العامة

وزير الخارجية: لا مجال لسلام دائم وشامل إلا بتنفيذ حل الدولتين

التعليم: 86.9% نسبة النجاح بمدارس الثانوى العام عربى و88.6% بالرسمى لغات

وزير التعليم يعلن عدد الناجحين من البنين والبنات.. اعرف التفاصيل

وزير الزراعة يتابع مع محافظ الوادى الجديد ملفات التعاون المشترك

وزيرا التضامن والعمل ومحافظ الغربية يتفقدون نموذج محاكاة لبرنامج "تحويشة"

وزير الشباب والرياضة يُطلع رئيس مجلس الوزراء علي الاستعدادات النهائية للمؤتمر الكشفي العالمي

وزيرا التضامن والعمل ومحافظ الغربية ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى يتفقدون القافلة الطبية

وزير العمل يسلم عقودا لذوى همم وشهادات لخريجى التدريب المهنى بالغربية

‫وزارة الزراعة: القوارض آفة خطيرة إذا أهمل مكافحتها