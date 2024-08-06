شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إجراء قرعة تخصيص الأراضى السكنية المتوسطة بمدينة المنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية المتوسطة بمدينة المنيا الجديدة بين 9782 مواطنا، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج "مسكن"، والسابق الإعلان عنها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي بمحور الأراضي المتوسطة بواقع 240 قطعة أرض لمدينة المنيا الجديدة، تقدم عليها 9782 مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز.

وأشار الشوربجي إلى أن إجراءات القرعة مرت بكل سهولة وشفافية، وتم بث الإجراءات بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة تحقيقا لمبدأ الشفافية.



ونوه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان المميز لمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، غداً الأربعاء 7 أغسطس.

وأضاف "الشوربجي" أنه سيتم أيضاً إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً لمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، غدا الأربعاء 7 أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أنه ستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.