النقل: عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ميناء الدخيلة إلى شرق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من 25 حاوية ( 40 قدم) من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكم 8 (محطة لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات) بوصلة بالوظة/ شرق بورسعيد والمتفرعة من خط الفردان/ بئر العبد والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل مساره بطول 100 كم وتجديد واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إعادة تشغيل هذا الخط حاليا للبضائع وخلال الفترة المقبلة للركاب يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء الحبيبة لافتا الي ان الممر اللوجستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسييخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وتابع أن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كل المجالات بالإضافة أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء أيضا ضمن مشروع خط الفردان بئر العبد الانتهاء من تطوير وازدواج كوبري الفردان المعدني القديم بطول 640 متر، وإنشاء كوبري معدني جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة بطول مماثل ويتكون كل كوبري من عدد 2 باكية وكل باكية 320 متر وبيربط بين الكوبريين خط سكك حديدية مزدوج في الجزيرة الفاصلة بين قناة السويس القديمة والجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن التعاون مع تحالف "الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال" الذي يقوم بإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديديه يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل، وفي ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وفي ضوء اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة.