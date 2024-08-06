شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: يوم الجمعة لم يكن إجازة من العمل عند المسلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم الجمعة ليس يومًا للإجازة والراحة للمسلمين كما يظن البعض، بل هو يوم عمل وعبادة، مستشهدا بقول الله، فى سورة الجمعة: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلب الراحة بعد الانتصارات، بل كان يستمر في العمل والعبادة، مما يوضح أهمية استمرار الجهد وعدم الاستسلام.

وأوضح أن الانشغال المستمر يمكن أن يبعد الإنسان عن تحقيق أهدافه، مشددًا على ضرورة الانتقال من حالة إلى أخرى بفعالية، حيث قال: "إذا فرغت من أعمالك الدنيوية، فانصب واشتغل في العبادة، وارجع إلى ربك.. ويوم الجمعة لم يكن يُعتبر يوم راحة للمسلمين، بل كان يُخصّص للعبادة والعمل".

كما أشار الشيخ خالد إلى أن الفشل لا يجب أن يُنظر إليه ككارثة، بل كابتلاء من الله، وينبغي على الإنسان أن يعتبره اختباراً يقوي إيمانه.