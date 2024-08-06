شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: سنرد على إسرائيل ولكن بتأن.. وانتظار تل أبيب جزء من العقاب والان مع تفاصيل الخبر

أكد زعيم حزب الله اللبنانى، حسن نصرالله، أن عناصر الحزب ستقوم بالرد على الاحتلال الإسرائيلى، على خلفية اغتيال القائد السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد بالحزب فؤاد شكر، وكذلك استهداف مدينة الحديدة اليمنية.



وقال فى كلمة لها بمناسبة تأبين القيادى بالحزب فؤاد شكر، إن "الحزب ملزم بالرد بعد اغتيال "شكر"، وإيران وحزب الله واليمن سيردون بعد اغتيال هنية وشكر وقصف الحديدة".



وأضاف حسن نصر الله، أن "الانتظار الإسرائيلى والتأهب على مدى أسبوع هو جزء من العقاب والرد، وسنرد ولكن بتأن وروية والانتظار الإسرائيلى هو جزء من العقاب".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فى 30 يوليو الماضى، أنه اغتال فؤاد شكر القيادى بحزب الله اللبنانى، بغارة جوية على مبنى فى حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.



كما اغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضى، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق فى العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصى القيادى الميدانى فى كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.



كما أعلن جيش الإسرائيلى، فى 20 يوليو الماضى، أنه قصفت أهدافًا قال إنها عسكرية لجماعة الحوثيين بمنطقة ميناء الحديدة فى اليمن، ما أودى بحياة 3 وإصابة 87 على الأقل، بعد سقوط شخص فى هجوم تبناه الحوثيون بطائرة مسيرة على تل أبيب، فى 19 يوليو، فيما تعهدت الجماعة بـ"رد مؤثر" على الهجوم.