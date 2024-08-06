شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حجز ما يزيد على 6 ملايين م3 من مياه السيول فى بحيرات البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص متابعة أجهزة الوزارة لحالة منشآت الحماية من السيول بمحافظة البحر الأحمر " مرسي علم والشلاتين وحلايب " بعد العاصفة المطرية خلال اليومين الماضيين .

وأشار التقرير إلى مرور مسئولي قطاع المياه الجوفية على منشآت الحماية من أخطار السيول والمقامة أو الجارى تنفيذها فى نطاق الأودية التى تعرضت للعاصفة المطرية ، وذلك للاطمئنان على حالة المنشآت ومدى فاعليتها للحد من مخاطر السيول.

وتضمنت خطة المرور بحيرات وحواجز وادى حوضين بالشلاتين والتى تم إنشائها لحصاد مياه السيول وحماية مدينة الشلاتين حيث قامت البحيرة ب 1 والحاجز رقم 1 بحجز ما يزيد عن 6 ملايين م3 من المياه ، مما أسهم فى حماية مدينة الشلاتين من خطر العاصفة المطرية الشديدة التى تعرضت لها وديان جنوب البحر الأحمر.

كما تم حجز ما يزيد عن 100 ألف م3 من المياه بالبحيرة ب 12 والجارى إنشائها بوادى أم خريقة ضمن المرحلة الاولى من حماية مدينة مرسي علم .

وأشار التقرير إلى أن جميع منشآت الحماية بشلاتين ومرسى علم بحالة حسنة وجاهزة لاستقبال مياه السيول .

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بإنشاء 1631 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 391 مليون متر مكعب بمختلف المحافظات المعرضة للسيول ، حيث تسهم المنشآت فى حماية المواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول بالإضافة لحصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية وشحن الخزانات الجوفية بالمنطقة .