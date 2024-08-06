شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الجهاز، بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز.

وأعرب رئيس الجهاز عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية بتولي سيادته لحقيبة التموين ، والذي يُعد تكليف صادف أهله ، كما أعرب أيضا عن خالص شكره وتقدير لهذه الزيارة ، مُتمنياً له دوام التوفيق والنجاح ،وتناول اللقاء شرح عرض تقديمي يتضمن منظومة الشكاوي الإلكترونية ومجهودات الجهاز عن العام المالي 2023 – 2024والذي يشمل التطوير في آليات تلقي الشكاوي وإجراءات حلها، مما أدي إلي انخفاض زمن معالجة الشكاوي إلي 9 أيام ، وإستكمال دورة الشكوي عبر منظومة الكترونية، بالإضافة لجهود الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق، فضلاً عن جهود الجهاز في التوعية للمستهلكين والتجار.

وخلال العرض التقديمي ، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك، وكافة العاملين به، علي المجهود المبذول من الجهاز، خاصة فيما يتعلق برقمنة دورة الشكوي وتقليل مدة معالجة الشكوى، وما قام بها الجهاز من جهود واضحة في محور الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلي دوره في ملف التوعية للمستهلكين والتجار كما وجه الوزير ، جهاز حماية المستهلك، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين أخذا في الإعتبار ضرورة أن يشعر المواطنين بإنخفاضات حقيقية في أسعار السلع، مؤكدا علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذا المتابعة والرقابة علي المخابز التموينية ومنافذ البيع والجمعيات التموينة التابعة للوزارة، تحقيقاً لمزيد من الإنضباط بالأسواق وأسعار السلع ، مع التأكيد علي ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، في ظل توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ، لإستمرار إتاحة السلع للمواطنين ، وكذا متابعة كافة الإجراءات التي إتخذتها الدولة مؤخراً والتي هدفها هو استقرار أسعار السلع وخاصة الغذائية منها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية القيادة السياسية وخطاب تكليف فخامته للحكومة الجديدة بالعمل علي ضبط الأسواق وأن تكون الأسعار في معدلاتها الطبيعية ، وهذا ما جاء في توجيهات رئيس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة أثر الإجراءت التي اتخذتها الحكومة من استقرار في سعر صرف العملة الأجنبية علي اسعار السلع مؤكداً علي إستمرار إتاحة السلع الغذائية للمواطنين في ظل الإنخفاضات السعرية التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة .

من جانبه أعرب ابراهيم السجيني، عن امتنانه ، لوزير التموين عن ثقته الغالية بهذا التكليف ، مؤكدا علي بذل مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق الانضباط في الأسواق فيما يتعلق بهذا الملف.

وأشار السجينى، إلي أن الجهاز خلال الفترة الحالية يعمل بالطاقة القصوي من خلال المقر الرئيسي بالإضافة إلي كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات ، مؤكداً علي استمرار الجولات الميدانية لتحقيق الإنضباط في الأسواق، لافتاً إلي ضرورة أن يحصل المواطن علي كافة السلع بجودة مناسبة وأن يشعر المواطن بإنخفاضات حقيقية في الأسعار .

وأعرب السجيني عن سعادته وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي هذه الزيارة مؤكداً علي تسخير جميع جهود وإمكانيات الجهاز للعمل علي ملف الرقابة علي الأسواق ، لاسيما ، التوجيه الذي تم إضافته للجهاز اليوم لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق.



وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك