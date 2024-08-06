شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص فى معالجة المياه.. من هو الحاصل على جائزة الدولة فى العلوم التكنولوجية؟ والان مع تفاصيل الخبر

عبر الدكتور علاء الدين محمود عبد المجيد، مدرس بقسم علوم البيئة كلية العلوم جامعة الإسكندرية ومقرر اللجنة الوطنية الإنسان والمحيط الحيوي باليونسيكو، وحاصل علي الدكتوراه من ألمانيا، عن سعادته بإعلانه ضمن الفائزين بجوائز الدولة، حيث حصل علي جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وقدم الشكر لليوم السابع الذي بشره بالخبر.

وقال الدكتور علاء الدين محمود، إنه سعيد بحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث إن تخصصه في العلوم البيئية خاصة التقنيات الخضراء، ومعالجة المياه والنانوتكنولوجي الخضراء والاقتصاد الدائري، وتوجه بالشكر والامتنان إلي الأسرة فيما وصل له، كما وجه الشكر للزملاء والأساتذة في قسم علوم البيئة وإدارة كلية العلوم وإدارة جامعة الإسكندرية للتشجيع الدائم.

وأضاف الدكتور علاء الدين محمود، أنه قدم العديد من الأبحاث في معالجة المياه والتقنيات الخضراء وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وبقايا الأطعمة وإمكانيات استخدامها في مجالات مختلفة ومعظم الأبحاث تتمحور حول كون تطبيق مواد صديقة للبيئة وإعادة تدويرها في معالجة مياه الصرف الزراعى والصحي والصناعي مع إمكانية استدامة الاستخدام والتطبيق أيضا وإعادة استخدامها مثل فكرة استخدام المخلفات الزراعية، وتحويلها إلي مواد كربونية مثل البيوشار والكربون الحيوي فيمكن الاستفاده منها في الناحية البيئة والاقتصادية والمجتمعية.

كما تركز الأبحاث علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنمذجة البيئية لتعظيم الاستفادة من التطبيقات البيئية،و له العديد من الأنشطة العلمية والمجتمعية لرفع الوعي البيئي في مجالات إعادة تدوير المخلفات، ومعالجة المياه والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور علاء الدين محمود، أنه اختار دخول كلية العلوم لها ميزات مختلفة لأنها تشمل أقسام ومجالات متنوعة ومن المجالات المتميزة الموجودة بالكلية قسم علوم البيئة وأصبح هذا المجال مهم وضروري في دمج التخصصات الكيميائية والبيولوجيا والجيولوجيا ودرسته تخص التطبيقات الفعلية التي يحتاجها المجتمع المحلي والدولي من التغيرات المناخية ومشكلة ندرة المياه وذلك سبب اختاري قسم العلوم البيئة، مشيرا إلى أن الأسرة لها عامل كبير ومهم واهتمام الوالد والده، وبشكرهم علي كل دعهم، والدي مهندس خريج جامعة الإسكندرية وأيضا أشقائي خريجي هندسة الإسكندرية.

وأشار الدكتور علاء الدين محمود، إلى أن الأبحاث تكون ذات التوجه لتخدم خطة الدولة المصرية 2030 ولها بعد بيئي واقتصادي ومجتمعي وأن الفكرة أن بقوم بابحاثي في معالجة المياه بحيث استخدم مواد صديقة للبيئة، وليس لها تأثير سلبي علي البيئة أو صحة الانسان، أو حتي لا تأثر علي جودة ورائحه المياه، وفي المقابل التخلص من المخلفات التي ممكن أن تسبب ضرر مثل حرق قش الأرز لها مؤثرات تسبب انبعاثات كثيرة، وممكن تحويله كربونيا للاستخدام في معالجة المياه، وأيضا استخدام التكنولوجيا وأدوات الذكاء الصناعي في عمليات معالجة المياه ليكون هناك توفير في التكنولوجيا الموجودة لتعطي أكثر استفادة وبنفس الوقت تقليل التكلفة في معالجة المياه في المنازل أو المصانع، وحصل الدكتور علاء الدين محمود علي جوائز عديدة أخري، مثل جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي وجائزة أفضل باحث شاب وجائزة منحة العلماء الشبان من اليونسكو.

وأوضح الدكتور علاء الدين محمود، أنه علم بحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجيا المتقدمة من خلال اتصال من جريدة الخليج 365 التي دائما في الصدارة والاهتمام.



الدكتور علاء الدين محمود كلية العلوم الإسكندرية



الدكتور. علاء الدين محمود كلية العلوم بالإسكندرية