شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين سبل تنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني وسبل تنشيط الحركة الجوية والسياحة بشكل غير تقليدي ، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين ودراسة إمكانية حلها.

استهل وزير الطيران المدني الاجتماع بالترحيب بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية باتخاذ قرارات فعالة نحو تحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مما يعزز من الشراكات الفعالة في مجال الطيران المدني والذي يعد أداة فعالة ومحورًا رئيسيًا يقدم خدماته لكافة القطاعات الاخرى.

واستمع الدكتور سامح الحفني إلى كافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله، حيث تم مناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم والمتعلقة بمجال الطيران المدني.

وفي هذا السياق أشار الوزير إلى حرص قطاع الطيران المدني على تعزيز المشاركة والتعاون الفعال مع القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري وزائري مصر من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من مستوى جودة الخدمة المقدمة بالمطارات المصرية وبشركة مصر للطيران؛ موضحًا أن الحفاظ على السلامة والأمان يعد هدفًا أساسيًا تضعه الوزارة نصب أعينها في إطار محددات عملها نحو التطوير.

وخلال الاجتماع تم عرض رؤية الوزارة وأهدافها التنموية لدفع عجلة الاستثمار داخل القطاع وتعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتسهيل إجراءات السفر والوصول بجميع المطارات من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لجعل رحلة المسافر أكثر سلاسة ومرونة مما يساهم بدوره في تدفق مزيد من حجم السياحة الوافدة إلى مصر وضخ مزيد من العملات الأجنبية المباشرة؛ لافتًا إلى أن السياحة والطيران هما وجهان لعملة واحدة كونهم أذرع داعمة لاقتصاديات الدولة المصرية.

ومن جانبه، قدم الدكتور محرم هلال، الشكر لوزير الطيران المدني على هذا الاجتماع المثمر والذي يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو قطاع الطيران وتعزز من قدرته على الربحية كونه قطاع حيوي يتأثر بالقطاعات الأخرى ويؤثر في نمو اقتصاديات الدولة المصرية، كما قدم أعضاء الوفد ترحيبهم بالتعاون الدائم وتقديم أوجه الدعم اللازم لقطاع الطيران المدني، موضحًا أن اتحاد المستثمرين يعد من أكبر الاتحادات الأهلية، حيث يضم 50 جمعية مستثمرين على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحاد أكثر من 40 ألف منشأه صناعية.