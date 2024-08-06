شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحصد 11 جائزة من جوائز أكاديمية البحث العلمى فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) للعام 2023، والتي أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نتائجها، منذ قليل، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور أعضاء المجلس.

وكان قد أعلن عن فوز علماء جامعة القاهرة بـ11 جائزة، حيث فاز الدكتور محمود هاشم عبد القادر الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور خالد محمود إبراهيم أبو السعود أستاذ بكلية الطب البيطرى بجائزة الدولة التقديرية في العلوم، والدكتور محمد على على فرج الأستاذ بكلية الصيدلة بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتورة سالى السيد أحمد عاشور الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم، والدكتور أيمن صابر محمد عبد المقصود الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم، والدكتور محمود عبد الله الطنطاوى عبد الله الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم، والدكتورة سينار سيد فؤاد عبد السلام الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم، والدكتورة نادية حسن بدراوى أحمد أستاذ متفرغ بكلية الطب بجائزة الرواد، والدكتور هانى محمد محفوظ أمين هلال الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بجائزة الرواد، والدكتورة هبة محمد فهمى عبد الباقى الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجائزة المرأة التشجيعية.

وتعرب إدارة جامعة القاهرة، عن سعادتها واعتزازها بعلمائها وباحثيها لتميزهم فى مختلف مجالات العلوم، وحصولهم على العديد من الجوائز والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهود مخلصة تخدم المنظومة البحثية فى مصر والعالم.

وتؤكد إدارة جامعة القاهرة، أنها تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة في المحافل العلمية، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بما لديهم من ملكات فكرية ومسيرة علمية مشرفة.

يذكر أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة منحت لـ61 فائزًا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالى 165 جراما) وأخرى فضية، حيث تقدم لجوائز الدولة وجوائز الأكاديمية (الرواد والمرأة التقديرية والتشجيعية) 439 عالمًا وباحثًا، وشارك فى تقييم ملفات المتقدمين 21 لجنة بإجمالى عدد أعضاء 140 عضوًا من خيرة علماء مصر فى جميع التخصصات من الجامعات والمراكز البحثية.