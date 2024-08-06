شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الكندية في مصر تعلن عن منح كاملة للدراسة لأوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجامعات الكندية في مصر، برئاسة الدكتور رامي سلام، تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة، للدراسة في كلياتها المختلفة، حيث يتمتع طلاب الجامعات الكندية في مصر بالحصول علي شهادة جامعية من جامعة Prince Edward Island الكندية التي تستضيفها الجامعات الكندية في حرمها الجامعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك علاوة علي تمكين الطلاب من فرصة استكمال دراستهم بكندا.

وتقدم جامعة Prince Edward Island الكندية التي تستضيفها الجامعات الكندية العديد من البرامج الأكاديمية المبتكرة في العديد من مجالات المهن الرائدة، وهي إدارة الأعمال والهندسة وعلوم الكمبيوتر، ولكل منها مسارات متخصصة لإعداد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل، حيث تشمل مسارات كلية إدارة الأعمال كلًا من ريادة الأعمال والتسويق والمالية والمحاسبة والإدارة التنظيمية، وتشمل تخصصات كلية الهندسة مجالات الميكاترونكس والطاقة المستدامة، كما تغطي تخصصات كلية علوم الكمبيوتر مجالات برمجة ألعاب الفيديو وتحليلات البيانات وتحليل إدارة الأعمال.

وأوضحت الجامعة أن باب التسجيل مفتوح للراغبين في الالتحاق بأحد تخصصات جامعة Prince Edward Island بمصر للعام الدراسي 2024/2025 والتقديم من خلال الرابط https://offers.uofcanada.edu.eg/upei-faculties

وتستضيف الجامعات الكندية في مصر جامعة Prince Edward Island والتي تعد أول جامعة دولية يتم استضافتها في مصر بنظام الفرع الدولي IBC Model، ويتم منح الخريجين شهادة دولية صادرة عن الجامعة الأم في كندا، مُعتمدة لدى جهات الاعتماد الكندية والمصرية، كما يتمتع الطلاب بحرية بدء رحلتهم التعليمية في أي من حرمي الجامعة في مصر او كندا واستكمالها في الحرم الآخر بمرونة عالية.



وقد أثمرت الشراكة بين الجامعات الكندية وفرع جامعة Prince Edward Island بمصر عن تحقيق عدد من الإنجازات الاكاديمية، على رأسها اعتماد شهادة كلية الهندسة من قبل المجلس الكندي للاعتماد الهندسي ومن المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وهذا يعني أن خريجي كلية الهندسة من فرع الجامعة في مصر لا يحتاجون إلى معادلة شهاداتهم بعد التخرج، ويمكنهم مباشرةً ممارسة مهنتهم الهندسية في مصر وكندا وعالمياً.

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