شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى الكهنة الجدد فى دورة التدبير الكنسى والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون الآباء الكهنة الجدد البالغ عددهم 30 كاهنًا، والذين يتلقون الدورة التدريبية الأساسية، التى ينظمها المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية (COPTICAD)، خلال فترة الأربعين يومًا التالية لرسامتهم.



وألقى قداسة البابا محاضرة عن "مبادئ جوهرية لنجاح خدمة الأب الكاهن"، من وحي ثلاثة أقوال للقديس يوحنا ذهبى الفم:

١- "ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب"، وهي تشير إلى التوبة الدائمة.

٢- "الوجه الذي تقدس بعلامة الصليب لا يمكن أن ينحني للشيطان"، وهي تشير إلى حياة القداسة المستمرة.

٣- "ليس من المهم أن تكون شمسًا أو قمرًا أو حتى نجمًا؛ المهم أن تكون في السماء"، وهي تشير إلى الاتضاع الذي يقود إلى الأبدية.

ويتولى عملية التدريب، خلال الدورة التي ستختتم يوم 10 أغسطس الجاري، مدربون وأساتذة متخصصون من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية "COPTICAD" بقيادة دكتور مجدى لطيف السندى عميد المعهد، بالاشتراك مع معهد المشورة بالمعادى.



واشتملت الدورة التدريبية: المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة)، ومباديء التنمية من المنظور المسيحي، ودور الأب الكاهن في تدبير الكنسية كمنظومة عمل مؤسسى.



جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يشتمل أيضًا على جلسات روحية مسائية مع بعض الآباء الأساقفة والكهنة وتدور حول حياة وخدمة الأب الكاهن وخاصة في السنة الأولى لرسامته.



قداسة البابا مع الأباء الكهنة



جانب من لقاء قداسة البابا مع الكهنة