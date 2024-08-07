شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات التكاملية: نستهدف استلام 750 ألف طن بنجر من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة السكر والصناعات التكاملية احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية احتفالية كبري في محافظة المنيا، لتكريم أوائل مزارعي بنجر السكر لموسم 2024/2023 وذلك في نطاق المحافظات الموردة لمصنع ابو قرقاص وهي بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج وذلك بحضور كلا اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والكيميائي إبراهيم الدرديري العضو المنتدب للصناعات التكاملية بشركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب لمصانع السكر والتكرير ، و اللواء ياسر نويري رئيس قطاع مكتب رئيس شركة السكر، والمهندس علاء السوهاجى رئيس قطاعات مصنع سكر ابو قرقاص، وعدد كبير من مسؤولي الدولة والمزارعين في المحافظات الموردة لمحصول البنجر لصالح مصنع ابو قرقاص.

و قام العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، بتكريم نحو 45 من أوائل مزارعي بنجر السكر لقطاع مصانع سكر ابو قرقاص وأوائل المهندسين الزراعيين وابمندوبين الحاصلين على أعلي التوريدات، إضافة إلي الدكتور حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا و عمر فتحي استاذ بزراعة المنيا.

قال اللواء عصام البديوى العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه مستهدف استلام 750 الف طن بنجر من مزارعي بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج، لصالح مصنع ابو قرقاص خلال موسم توريد 2025/2024 لانتاج السكر المحلى .

واضاف أنه مستهدف الوصول إلي مليون طن بنجر يتم استلامها في موسم 2026/2025، مشيرا إلي أن سعر استلام طن البنجر تم عرضه على وزيري التموين والزراعة وسيتم الإعلان عنه قريباً، كما أنه لأول مرة شركة السكر والصناعات التكاملية ستقدم سلفة في حدود 25 الف جنيه عن كل فدان بنجر بنظام الزراعات الآلية يتم زراعته مقسمة على 4 دفعات، تشجيعاً من الشركة للمزارعين لافتا إلى أن ما أثير العام الماضي حول أزمة مصنع ابو قرقاص هي أزمة مفتعلة، مشيرا إلي أن شركات السكر تستطيع الوصول إلي الاكتفاء الذاتي بمحصولي البنجر والسكر عند تشغيل المصانع بالطاقة القصوي كما ، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تستطيع تحقيق انتاج مليون و300 الف طن سكر، بينما باقي الشركات تستطيع الوصول إلي 2.5 مليون طن سكر عند تشغيلها بالطاقة القصوي، وذلك سيحدث عند توريد الكميات المطلوبة لهذه المصانع من مزارعي القصب و البنجر.

واكد اللواء عصام البديوى أن ملف شركات السكر أمام مؤسسات الدولة المختلفة والتي توليها اهتماماً كبيراً ، لوضع رؤية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته قال المهندس علاء السوهاجى رئيس قطاعات مصانع سكر ابو قرقاص، ، أن تلك الاحتفالية تقام سنويا لتكريم المزارعين المتميزين إيمانا من الشركة بأهمية الإهتمام بالمزارع، كما أن نهضة الدولة لن تحدث إلا بالنهوض بالصناعة و خاصة بنجر السكر والذي يعد المادة الخام لصناعة السكر.