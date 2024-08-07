أزمة الطرد وإشادة بالنني.. أحمد موسى يعلق على أداء المنتخب الأولمبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة منتخب مصر الأولمبي أمس، في مباراته أمام المنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس 2024، قائلاً: "بعد طرد عمر فايد خلاص مبقاش فيه حاجه تتعمل".

وأضاف موسى ،خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، "النني بيلعب امبارح كأنه 18 سنة، وحاجة ما شاء الله عليه حاجة قوية جدًا وقائد بمعنى الكلمة".

وتابع: منتخبنا عمل مباراة جيدة وكل لاعبينا رجال، وأدوا ما عليهم، ومازال عندنا الأمل في الحصول على البرونزية في مباراة المغرب المقبلة.

وأشاد موسى، بلاعبي المنتخب الأولمبي أحمد سيد زيزو وحسام عبدالمجيد وحارس المرمى الشاب حمزة علاء، قائلاً: "حمزة علاء أثبت بأنه حارس مرمى دولي، وسيخطف من الأهلي قريبا، لأنه حارس عملاق، ولو لم يكن موجودا كان دخل فينا 6 أهداف".