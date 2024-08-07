وزيرة التنمية المحلية والرئيس التنفيذي للمتحدة يتفقدان معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، تجهيزات المجلس القومي للمرأة لمعرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي ينظمه المجلس بالشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

أبدت الدكتورة منال عوض إعجابها بالمنتجات المعروضة بالمعرض والتى صنعت بأيدي سيدات مصريات من مختلف المحافظات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لحرف التطريز السيناوي، التلي، الرسم علي القماش، خوص، خياطة وتطريز، حرف الكروشية وحلي

كما استمعت عوض من المشاركات بالمجلس عن مبادرة دوي يا نورة التى أطلقها المجلس وتشرف برعاية السيدة إنتصار السيسى وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الإجتماعية والصحية والإقتصادية.