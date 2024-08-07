رئيس الرقابة المالية الأسبق: "أوضاعنا بعافية ولكن ليست سيئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية الأسبق، أن البورصات العالمية تمر بعملية تصحيح عنيف، وليس انهيار، موضحا أن البورصة المصرية تتأثر بالوضع بصورة كبيرة لأن نسبة كبيرة من المتعاملين بها أجانب.

وأضاف سامي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أنه حجم الأموال الساخنة التي خرجت اليومين الماضيين لا تتعدى بضعة ملايين وهو أمر طبيعي، والبنك المركزي لديه احتياطي من الأرصدة التي تجعلنا نتعامل مع الأزمة.

وأوضح أن إيرادات قناة السويس هي المصدر الوحيد لمصر الذي تأثر بالأوضاع الجيوسياسية، نتيجة لما يحدث في المنطقة، ومصر تعمل على تعويضه من خلال موارد أخرى، قائلا: "أوضاعنا بعافية ولكن ليست سيئة".

وأضاف سامي، أن الطريقة المعروفة والأصح للتعامل مع هذا الوضع هو زيادة حجم التصدير، وطرح مشروعات جديدة، ومحاولة جذب المستثمرين الأجانب.