وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الكتاب لبحث سبل تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وذلك بهدف دعم الإبداع الأدبي والثقافي في مصر والعالم العربي.

وأكد وزير الثقافة أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع مختلف أطياف العمل الثقافي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني، مشددًا على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والمتكامل بين الوزارة والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد الهادي عن خالص التهنئة لوزير الثقافة على ثقة القيادة السياسية به، مؤكدًا على أهمية هذه المرحلة في تاريخ الثقافة المصرية، وأشاد بالجهود التي يبذلها الوزير لتطوير العمل الثقافي.

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