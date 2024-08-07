هل طلب صندوق النقد "تعويمًا جديدًا" لسعر الصرف؟.. "موازنة النواب" تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجميع كان يتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهو ما ساهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذونات الخزانة، وأن 1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الأموال الموجودة، مما أدى لخروج بعض هذه الأموال.

وعن ما يتردد بشأن مطالبة النقد الدولي بتعويم آخر في سعر الصرف، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هذا الأمر غير حقيقي، فمصر بالفعل لديها مرونة في سعر الصرف منذ 6 مارس.