وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من حزب حماة الوطن ضمَّ كلًّا من اللواء أ.ح أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، و اللواء أ.ح أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والشيخ أحمد ترك أمين الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الدكتور أسامة الأزهري الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة ومراحلها التي بُنيت عليها.

كما استعرض وزير الأوقاف مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي نظمته وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، واللقاءات المكثفة مع الأشقاء الأفارقة والتي أكد فيها على أهمية التعاون المشترك، فمهما توجهنا للعالم وانفتحنا عليه ستظل مصر بأشقائها الأفارقة .. وستظل أفريقيا بمصر.

من جانبه أشاد وفد حزب حماة الوطن بالجهود العلمية والدعوية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبكلمته الجامعة خلال المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي نظمته وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي عُقد في الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وأكد الوفد، أهمية اللقاءات التي عقدها وزير الأوقاف مع الأشقاء الأفارقة بمقر إقامته بمكة المكرمة والتي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون مع العمق الأفريقي، وبما يتناسب مع تعزيز دور مصر الرائد ومكانتها بين أشقائها، فمصر بأشقائها في قارة أفريقيا وهم بها، فهي لهم السند والعون.

وأهدى وفد حزب حماة الوطن درعًا تذكاريًّا للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.