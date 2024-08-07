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إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه اتجاه حلوان.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص أعلى الإقليمي قادمًا من العاصمة الإدارية اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

السيارة انحرفت عن مسارها وانقلبت بالطريق مما أسفر عن سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج مع تجنيب السيارة نهر الطريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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