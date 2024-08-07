"هدى" تطلب خلع زوجها :"شتمني أمام عامل الدليفري عشان اشتريت بيتزا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "هدى. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "زوجي أهانني أمام عامل الدليفري بسبب البيتزا".

تروي "هدى. ع" 35 عام: تزوجت منذ 4 سنوات من "عادل. ت" 39 سنة، مدرس، ورزقنا الله بطفل لكن المشكلة التي أعاني منها أن زوجي بخيل وخاصة في الإنفاق على الطعام رغم أن يتناول الطعام بشراهة كبيرة.

أضافت "هدى": "لما أهلي يعزمونا بيقولي جيبي باقي الأكل معاكي"، الأمر الذي يتسبب في إحراجي مع أفراد أسرتي، وذات يوم تم إحالة زوجي إلى التحقيق في المدرسة التي يتعمل بها بسبب شكوى أولياء الأمور أنه يأخذ "ساندوتشات" التلاميذ، وعندما أنكر زوجي ذلك تم تفريغ الكاميرات وتأكد صحة حديث الأطفال.

استكملت الزوجة: "كان نفسي في بيتزا وطلبتها من زوجي أكثر من مرة ولم يستجيب"، وفي يوم جاءت شقيقتي لزيارتي وأعطت طفلي مصروف فأخذته منه وطلبت بيتزا، وأثناء استلامي البيتزا من عامل الدليفري كان زوجي قد عاد من عمله، وقام بإهانتي "شتمني أمام عامل الدليفري" ثم طرده لاعتقاده أنه سوف يدفع ثمنها، وعندما أخبرته أني سأدفع ثمنها أخذ البيتزا وجلس وقام بأكلها كاملة دون أن يترك لنا أي شئ.

تختتم الزوجة: فاض بي الكيل وأصبحت غير قادرة على استكمال حياتي مع هذا الشخص، وطلبت الطلاق فطلب مني التنازل عن كل مستحقاتي الزوجية وعن نفقة طفلي، فتركته وذهبت إلى أسرتي ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 819 لسنة 2024 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.