لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني.

وقد رحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.