أخبار مصر

لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني.

وقد رحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا