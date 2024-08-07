لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني.
وقد رحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني.
وقد رحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية