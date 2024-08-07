بيت السحيمي يستقبل أولى حفلات "سوبرانو مود".. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تقدم فرقة "سوبرانو مود" أولى حفلاتها الموسيقية بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس ٨ أغسطس.

وتقدم الفرقة حوار موسيقي بين آلتي الكمان والناي، حيث يقدم الفنان د. أحمد سالم والفنان رامي شمروخ، مجموعة من أجمل أعمال الموسيقى والأغاني المصرية والعربية لكبار المؤلفين والملحنين مثل: محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي والرحبانية، وغيرهم، ولرواد وأعلام الغناء العربي كأم كلثوم وعبد الحليم وفيروز، بالإضافة لباقة من الأعمال الموسيقية الآلية.

جدير بالذكر أن الفنان د. أحمد سالم، هو أستاذ آلة الكمان بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وله العديد من المشاركات البارزة كعازف كمان "صوليست" مع أشهر الفرق الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، وقد شارك بالعزف في مهرجانات موسيقية دولية مثل مهرجان الموسيقى العربية والقلعة وغيرها، وأشرف على تدريب وقيادة العديد من الفرق الغنائية والموسيقية منذ العام ١٩٩٦ وحتى الآن، منها قيادة وتدريب فرقة وكورال جامعة عين شمس والحاصل على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، وأيضًا كورال كلية التربية والهندسة والتمريض والحقوق والآداب بنفس الجامعة، ومؤسس فرق عديدة منها تياترو ٢٠١٢، وبنشوف مزيكا للمكفوفين ٢٠٢٢، وسوبرانو ٢٠٢٣.

كما تخرج الفنان رامي شمروخ من كلية التربية الموسيقية عام ٢٠٠٥ ،احترف عزف الناي أثناء الدراسة وشارك في الكثير من الحفلات والمهرجانات الدولية مع عدد من كِبار الموسيقين والمؤلفين، كما شارك في مهرجان أبو ظبي عام ٢٠٠٦، وأيضًا تمثيل مصر في مهرجان أوسلو للموسيقي عام ٢٠٠٧ ،و تم تكريمه في باريس بمقر اليونسكو عام ٢٠١١، وأيضًا المشاركة عدت مرات بفرقته الموسيقية في مهرجان القرين الثقافي التابع لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للفنون والثقافة والآدب بدولة الكويت، كما شارك مع الكثير من نجوم المطربين المصريين والخليجين وقدم مجموعة من حفلات مسارح الدولة كعازف ناي في فرقة الموسيقي العربية بلتلفزيون الوطني بدولة الكويت حتي عام ٢٠٢٢.