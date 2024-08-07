شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تكشف أهداف إنشاء المدينة الطبية لتقديم الخدمات العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية عن تفاصيل مشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب كأضخم مدينة طبية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: تتماشى رؤية الهيئة المستقبلية مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبير، والتي تعزز تمتع كافة المصريين بحياة صحية آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالاتاحة والجودة وعدم التمييز ونطمح أن يتم ذلك من خلال المدينة الطبية للهيئة العامة للمستشفيات.

وقال: مشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب المعاهد التعليمية يتضمن مبنى الطوارئ المركزى، مبنى المعامل التخصصية، مجمع العيادات، مركز الأبحاث الإكلينيكية، مركز المؤتمرات والتدريب، مركز الإعلام وتكنولوجيا المعلومت، سكن الكوادر الطبية، الفندق، الخدمات المساعدة، القطاعات الإدارية، الجامعة الأهلية والكلية التكنولوجية، المعاهد التعليمية وتشمل (18) معهدا متخصصا.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يبلغ إجمالي عدد أسرة المدينة الطبية 4223 سريرا، وإجمالي غرف عمليات المدينة الطبية 226 غرفة وإجمالي أسرة الداخلي 2,706 سرير، كما أن إجمالي أسرة الرعاية المركزة 819 سريرا، بالإضافة إلى أن إجمالي أسرة الرعاية المتوسطة 348 سريرا إجمالي الحضانات 230 حضانة وإجمالي أسرة الاستقبال والطوارئ 120 سرير وإجمالي عدد العيادات 29 عيادة .

وأوضح الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية: تتلخص أهداف المشروع في رفع جودة وكمية الخدمات العلاجية التي تميز الهيئة، ورفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع بحثية متعددة المراكز متعددة التخصصات.

وتابع: تستهدف المدينة تجنب ارتفاع نفقات رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والمعاهد التعليمية مقارنة بتكلفة الانشاء الجديد وتوفير جميع التخصصات الدقيقة والاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة للأطباء وأعضاء المهن الطبية في الهيئة تحت سقف واحد وإنهاء البعثرة الحالية للطاقة البشرية والامكانيات التي تتميز بها الهيئة.