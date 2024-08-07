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80% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الإفتاء لمواجهة الفتاوى الشاذة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.

وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة، بينما عارض 20% من القراء مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.


 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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