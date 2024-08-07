شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الإفتاء لمواجهة الفتاوى الشاذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.

وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة، بينما عارض 20% من القراء مطالب تكثيف حملات الإفتاء لمواجهة المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.



