شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية بـ"زراعة الأزهر": لهذه الأسباب البلاستيك قاتل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور صابر جمعة أستاذ تغذية الحيوان بكلية زراعة الأزهر فرع أسيوط، أن النفايات البلاستيكية من أهم المواضيع التي تهتم بها الـدول في الوقـت الحاضـر، نظـرا للمخاطر التـي يمكـن أن تنـتج عنهـا، وتلحـق أضـرارا بالبيئـة وصـحة الإنسـان.

وأوضح جمعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش انعقاد منتدى البيئة الساحلية المنعقد في مدينة الغردقة، وينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، أن التلوث البلاستيكي عبارة عن تـراكم مجموعـة مـن البلاسـتيكيات في داخـل البيئـة، وتؤثر بالسـلب علــى الحياة البرية وعلــى صــحة الإنســان، وانتشارها في البيئة الطبيعية يتضح من خلال عدم التعامل معها بطريقـة سـليمة، سـواء في مصادر إنتاجها أو أثناء جمعهـا ونقلهـا والتخلص منهـا، الأمر الذى يـؤدي إلـي أضـرار صحية وبيئيـة جسيمة، ومع الحاجـة الدائمة إلى استخدام البلاستيك بالتوازى مع التزايد السكاني، ظهـرت مشكلة تلوث البلاسـتيك، بسـبب بـطء تحلل البلاسـتيك، وهو مما يـؤثر علـى الأراضي والمجـاري المائيـة وكـذلك المحيطـات، وأن جميـع الكائنات الحيـة وخصوصـا الحيوانات البحرية معرضة للخطر لأنها تعلق في هذه البلاستيكيات أو تقوم بابتلاعهـا.

وشدد جمعة قائلا: "أن التلوث البلاستيكي يؤثر على صحة الإنسان، من خلال التأثير علـى هرمونـات الغـدة الدرقيـة، ومستويات الهرمونات، والتى تعد أحد المخاطر التي توجد بسبب التلوث البلاستيكي"، مشيرا إلى أنه تعتبر مشكلة حرق البلاسـتيك مشكلة أخرى من مشكلات البلاستيك، حيث أنه شديدة السمية، وقد تؤدي إلى أمراض قاتلة.