شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي وبايدن يؤكدان هاتفياً عزمهما الاستمرار في جهود خفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين " إن ذلك جاء خلال تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيسين أكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين ، كما تطرقا إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم .

وأضافت أن الرئيسين اتفقا في ختام الاتصال الهاتفي على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.