أمطار جنوبًا وموجة حارة شمالًا.. تفاصيل "متناقضات الطقس" خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 12 أغسطس، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً.

كما تسود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الطقس من الخميس إلى الأحد

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 35 26

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 26

دمياط 33 25

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 37 26

السويس 36 26

العريش 34 25

رفح 34 25

رأس سدر 40 26

نخل 36 19

كاترين 31 17

الطور 40 28

طابا 38 25

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 32 24

العلمين 32 24

مطروح 31 23

السلوم 36 25

سيوة 40 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 29

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 32

شلاتين 42 32

حلايب 38 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 23

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 42 29