شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل نائب وزير الاتصالات ومنسق عام "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بمحافظة الجيزة، على هامش استضافة الجامعة الحفل الختامي لفاعليات برنامج "سفراء التكنولوجيا" والذي تم تنفيذه على مستوى الجامعات.

وأقيمت فعاليات الحفل الختامي لبرنامج "سفراء التكنولوجيا" بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، حيث تم عرض فيديو وثائقي عن بداية التسجيل في البرنامج وبداية التدريب وكذلك التفاعل داخل معامل التدريب، وفيديو تسجيلي مع المتدربين وآرائهم في البرنامج، ثم كلمة الدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وكلمة الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بمحافظة الجيزة عن العمل التطوعي وتعزيزه لاستقطاب المتطوعين الجدد، وكلمة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، أعقبها تسليم الشهادات للمتدربين والتقاط صورة جماعية مع المنصة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، من خلال تنفيذ عدة فعاليات في إطار اهتمام الدولة بمحور بناء الإنسان، وتأتي مبادرة "سفراء التكنولوجيا" ضمن أبرز مظاهر التعاون، وهي مبادرة توعوية تستهدف طلاب الجامعات للتوعية بالتكنولوجيا والاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والحد من التنمر الإلكتروني، وتقديم الدورات التدريبية المعتمدة.