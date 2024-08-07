"القابضة للكهرباء" تطالب المواطنين عدم الإسراف في استهلاك التلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، والمشاركة في الحفاظ على مرفق الكهرباء من التعدي والسرقات المخالفة.

وناشدت الكهرباء المواطنين عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة للكهرباء، بضرورة ترشيد الاستهلاك وغلق مصابيح الغرف غير المستغلة أو في حالة خروج قاطنيها منها، كما تضمن المنشور المطالبة بضرورة غلق التلفاز حال عدم مشاهدته، مع غلقه خلال الابتعاد عنه، فضلًا عن مطالبتهم بتقليل تركيب اللمبات في غرفة واحدة والاعتماد على لمبتين فقط.

واستمرت الشركة القابضة للكهرباء في مناشدة المواطنين، بفصل الكهرباء عن الأجهزة غير المستغلة وعدم ترك توصيلها بالكهرباء، كما ناشدت أصحاب المحال التجارية بفصل الكهرباء عن اليفط المضيئة بمحالهم وعدم ترك إنارتها خلال فترات النهار.

وتقوم وزارة الكهرباء، بالمتابعة المستمرة لكل الأعطال للتعامل معها على وجه السرعة والانتهاء من إصلاحها، وبحيث لا يتكرر الأمر مرة أخرى، وفي حالة استمرار الانقطاع لساعات طويلة يكون راجعا إلى طبيعة العطل نفسه.