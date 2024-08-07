خلافات عائلية.. كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

الأجهزة الأمنية تنجح في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بقنا، وتتمكن من تحديد وضبط الجناة وتحرير المختطف.

كان قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغا من (إحدى السيدات وزوجها– مقيمان بدائرة القسم)، باختطاف نجلهما وتلقيهما إتصال هاتفي وطلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا لسرعة تحديد المتهمين، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، لوجود خلافات عائلية بين أحدهم ووالد الطفل، فقام بالإتفاق مع باقي المتهمين على إرتكاب الواقعة والتحفظ على الطفل المختطف بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الأقصر ، ومطالبة والد الطفل بفديه مالية نظير إطلاق سراح نجله.

تم استهدافهم وضبطهم ، وبرفقتهم الطفل المختطف ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.