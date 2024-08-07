ضبط 35 ألف نسخة كتاب لمناهج تعليمية غير مصرح بتداولها داخل مطبعة بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للكتب - كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة)، لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية لمواد دراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، وبحوزته (35 ألف نسخة كتاب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.