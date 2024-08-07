النصب باستغلال لقمة العيش.. سقوط عصابات "التأشيرات المزورة" في قبضة الأمن بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالكة شركة "بدون ترخيص" لقيامها بالاشتراك مع آخرين بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم للعمل بالخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل، أفادت بقيام (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "غير مرخصة" كائنة بقسم شرطة المعادى" - لها معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.. فضلاً عن قيامها بالترويج لنشاطها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطها، و كذا ضبط (موظف – محاسبة "يعملان بذات الشركة) ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر واستمارات لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – أكلاشيه – إيصالات تحصيل مبالغ نقدية)، كما تم التقابل مع أحد الضحايا، وبمناقشته قرر بتحصل المتهمين منه على مبالغ مالية نظير تسهيل سفره للعمل بالخارج وعدم التزامهم بذلك ، وبمواجهة المتهمين أيدوا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.