قدرت بـ4 ملايين جنيه.. ضبط 50 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بالإسماعيلية، وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش تقدر قيمته بحوالي 4 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامي) بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.