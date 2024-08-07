إنقاذ مواطن محتجز داخل مصعد بأحد العقارات بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا بحدوث عطل فني بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بداخله أحد المواطنين.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ونجحت القوات فى إخراجه بحالة صحية جيدة.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية نظراً لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمني وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.