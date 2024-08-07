بينهم سيدتين.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات والسلاح في ميت غمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (9 أشخاص "بينهم سيدتين" لـ5 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة ميت غمر) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم، وبحوزتهم (6 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش- طبنجة- 26 خزينة آلية - عدد من الطلقات- 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 20 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- ميزان حساس).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.