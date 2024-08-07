سقوط مزور المحررات الرسمية مقابل أموال في قبضة أمن البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية في البحيرة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أفادت بقيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 خاتم - عدد من المستندات والشهادات "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.